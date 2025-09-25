TEMAS DE HOY:
Feminicidio en Potosí asesinato en Lauca Ñ Detención Elba Terán

28ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
La gran batalla

¡No te lo pierdas! Conoce a los equipos que hoy se presentan en 'La Gran Batalla'

Famosos y sus academias buscarán un lugar en la gala del domingo para obtener un importante beneficio.

Silvia Sanchez

24/09/2025 20:54

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

En el Aniversario de Santa Cruz, ‘La Gran Batalla’ también rendirá homenaje a la tierra cruceña por sus 215 años de Gesta Libertaria, por lo que prepara un programa especial y lleno de colorido.

Junto a la celebración por el aniversario cruceño, cuatro equipos se presentarán bajo la temática de canciones ‘top’ y reconocidas a nivel mundial.

Esta noche en el escenario de ‘La Gran Batalla’:

1.            EUGENIA REDIN Y LA ACADEMIA ‘POWER DANCE’

2.            EZEQUIEL SERRES Y LA ACADEMIA ‘BAMBOLEO’

3.            RODRIGO GIMENEZ Y LA ACADEMIA ‘FIRE STEPS’

4.            SISI EGUEZ Y LA ACADEMIA ‘PASSION DANCE BOLIVIA’

 

Los cuatro equipos competirán por obtener un lugar en la gala del día domingo, donde el mejor equipo recibirá un importante beneficio que lo diferenciará del resto.

Los equipos llegan con mucha emoción y bastante preparación para impresionar a los jueces esta noche, recuerda, hoy arrancamos a las 21:00, ¡no te lo pierdas!

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:30

Chelsea vs. psg

23:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:30

Chelsea vs. psg

23:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD