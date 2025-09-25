“No bailaste”; Eugenia Redin fue la más criticada de la noche, observaron errores en la presentación

Eugenia Redin y la academia ‘Power Dance’ subieron al escenario y encendieron la pista al ritmo de Karol G y su canción ‘Papasito’, los jueces evaluaron cada uno de los detalles, y realizaron algunas observaciones.

Para la juez Gabriela Zegarra, la imitación en la letra de la canción no fue del todo buena y tuvo algunos errores, pero también observó una falta de interpretación del personaje.

“Eugenia no te encontraste con el personaje, no sé si no estabas cómoda, pero era poco el tiempo en el que entraste, tu bailaste por un lado y ellos por otro, solo dos de las bailarinas me encantaron”, señaló Zegarra.

Tito Larenti fue más duro con la evaluación hacia el equipo, y realizó varias críticas a la presentación de Eugenia, dijo que no tenía ritmo durante la coreografía.

“No bailaste a tempo Eugenia, bailaste arrítmica, y tu imitación no estuvo bien, tienes que trabajar el personaje, que no sea solamente sonreír, chicos, no me generaron nada lamentablemente”, afirmó Larenti.

Pese a las duras palabras de los jueces, Eugenia agradeció por la sinceridad, recordó que no se desenvuelve como bailarina, pero que continuará esforzándose para mejorar.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

