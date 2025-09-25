TEMAS DE HOY:
Feminicidio en Potosí Conscripto muerto en Oruro

28ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
La gran batalla

“No bailaste”; Eugenia Redin fue la más criticada de la noche, observaron errores en la presentación

Para Tito Larenti, tanto la famosa como el cuerpo de baile, no lograron impresionarlo.

Silvia Sanchez

24/09/2025 22:37

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Eugenia Redin y la academia ‘Power Dance’ subieron al escenario y encendieron la pista al ritmo de Karol G y su canción ‘Papasito’, los jueces evaluaron cada uno de los detalles, y realizaron algunas observaciones.

Para la juez Gabriela Zegarra, la imitación en la letra de la canción no fue del todo buena y tuvo algunos errores, pero también observó una falta de interpretación del personaje.

“Eugenia no te encontraste con el personaje, no sé si no estabas cómoda, pero era poco el tiempo en el que entraste, tu bailaste por un lado y ellos por otro, solo dos de las bailarinas me encantaron”, señaló Zegarra.

 

Tito Larenti fue más duro con la evaluación hacia el equipo, y realizó varias críticas a la presentación de Eugenia, dijo que no tenía ritmo durante la coreografía.

“No bailaste a tempo Eugenia, bailaste arrítmica, y tu imitación no estuvo bien, tienes que trabajar el personaje, que no sea solamente sonreír, chicos, no me generaron nada lamentablemente”, afirmó Larenti.

 

Pese a las duras palabras de los jueces, Eugenia agradeció por la sinceridad, recordó que no se desenvuelve como bailarina, pero que continuará esforzándose para mejorar.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:30

Chelsea vs. psg

23:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:30

Chelsea vs. psg

23:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD