Uno de feria

Vendedor de somó es viral en Expocruz: lo ovacionaron al llegar a una demostración deportiva

[Video] Con su traje típico de Santa Cruz, el vendedor llegó en el momento preciso para refrescar a los deportistas y se robó el show.

Silvia Sanchez

25/09/2025 11:14

Imagen captura RR.SS.
Santa Cruz, Bolivia

En medio de las efemérides de Santa Cruz, y durante el desarrollo de Expocruz 2025, un vendedor de somó se hizo viral en las últimas horas, pues llegó en el momento indicado, para refrescar a un grupo de deportistas.

Vestido con el traje típico cruceño y con banderas: verde, blanco, verde; es que el vendedor se pone delante de una demostración de spinning que se realizaba en la Expocruz, a su llegada, los espectadores lo ovacionaron y no pudieron dejar de registrar este momento.

Muchos consideraron que era el momento preciso y adecuado para poder refrescar a las deportistas que se encontraban detrás de él.

Sin embargo, mucha gente, aprovechó para poder refrescarse con una bebida característica de la región.

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

