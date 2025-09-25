Vendedor de somó es viral en Expocruz: lo ovacionaron al llegar a una demostración deportiva

[Video] Con su traje típico de Santa Cruz, el vendedor llegó en el momento preciso para refrescar a los deportistas y se robó el show.
25/09/2025 11:14
Escuchar esta nota
En medio de las efemérides de Santa Cruz, y durante el desarrollo de Expocruz 2025, un vendedor de somó se hizo viral en las últimas horas, pues llegó en el momento indicado, para refrescar a un grupo de deportistas.
Vestido con el traje típico cruceño y con banderas: verde, blanco, verde; es que el vendedor se pone delante de una demostración de spinning que se realizaba en la Expocruz, a su llegada, los espectadores lo ovacionaron y no pudieron dejar de registrar este momento.
Muchos consideraron que era el momento preciso y adecuado para poder refrescar a las deportistas que se encontraban detrás de él.
Sin embargo, mucha gente, aprovechó para poder refrescarse con una bebida característica de la región.
Video:
Mira la programación en Red Uno Play
10:00
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00
10:00
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00