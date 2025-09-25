Trágico asalto en Brasil: Conductor atropella a dos ladrones y uno fallece en el acto (Video)

Un dramático suceso se volvió viral en redes sociales luego de que un conductor frustrara un intento de asalto embistiendo a los dos presuntos delincuentes con su vehículo. El hecho, captado por una cámara de seguridad, ocurrió la madrugada del pasado domingo 21 de septiembre en el barrio Jardim Alcântara, en el municipio de São Gonçalo, Brasil.

Según las imágenes, que circulan ampliamente en internet, dos hombres caminaban por la acera de manera sospechosa, uno de ellos incluso cubierto con una cobija para no levantar sospechas. Cuando un automóvil se acercó, uno de los individuos sacó un arma y apuntó al conductor. En una reacción inesperada, el automovilista, en lugar de frenar, aceleró y arrolló a los asaltantes de frente.

El impacto fue brutal: uno de los sospechosos, identificado por la Policía Militar como Antoniel Duarte dos Santos, se golpeó la cabeza contra un macetón y falleció en el lugar. Las autoridades confirmaron que Duarte dos Santos tenía antecedentes criminales. Mientras tanto, su cómplice huyó a pie y sigue prófugo. Hasta el momento, la identidad del conductor, quien también abandonó la escena, es desconocida, según informan medios internacionales.

La División de Homicidios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) está a cargo de la investigación. Las autoridades analizan las grabaciones para esclarecer los hechos y determinar si la acción del conductor será considerada como legítima defensa o si podría enfrentar cargos. La difusión del video ha generado un intenso debate en redes sociales, con opiniones divididas entre quienes defienden la valiente reacción del conductor y quienes advierten sobre los peligros del uso de la fuerza.

Vea el video:

