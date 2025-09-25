El mundo del atletismo se encuentra consternado tras la inesperada muerte de Shewarge Alene, la corredora etíope que conquistó la Maratón de Estocolmo hace apenas cuatro meses. La atleta, de 30 años, se sintió mal durante una sesión de entrenamiento y fue trasladada al hospital, donde lamentablemente no se pudo salvar su vida.

Alene se destacó en el maratón internacional con marcas destacadas, incluyendo su mejor registro de 2h27:26 en Cape Town en 2023, y su reciente victoria en Estocolmo con 2h30:38. Compañeras y entrenadores la recuerdan no solo por su talento, sino también por su generosidad y el apoyo constante a quienes comenzaban en el atletismo.

“Perdimos a una atleta excepcional y a un ejemplo para las jóvenes etíopes que sueñan con el deporte”, expresó uno de sus entrenadores. La noticia ha generado una profunda conmoción en la comunidad internacional, que lamenta la partida prematura de una corredora con una carrera prometedora y un legado inspirador.

