Hoy se define: Viscarra y Villamil buscan semifinales en Sudamericana y Libertadores

Guillermo Viscarra y Gabriel Villamil se juegan hoy sus pases a semifinales de Sudamericana y Libertadores con Alianza Lima y Liga de Quito.
25/09/2025 11:58
Escuchar esta nota
Los focos del fútbol sudamericano se centran hoy en dos jugadores bolivianos que pueden escribir una nueva página en sus carreras. Guillermo Viscarra, portero titular de Alianza Lima, y Gabriel Villamil, volante de Liga de Quito, tendrán la oportunidad de llevar a sus equipos a las semifinales de los torneos continentales.
La primera acción será para Villamil, quien con Liga de Quito visitará a Sao Paulo en Brasil desde las 18:00. Tras vencer 2-0 en la ida, los ecuatorianos solo necesitan un empate o triunfo para avanzar a la siguiente ronda de la Copa Libertadores.
Más tarde, Guillermo Viscarra y su equipo Alianza Lima enfrentarán a Universidad de Chile en Santiago desde las 20:30, por la Copa Sudamericana. La ida en Matute terminó 0-0, por lo que los peruanos deberán buscar un resultado positivo que los clasifique a las semifinales.
De esta manera, ambos futbolistas bolivianos tendrán un papel clave en los destinos de sus clubes y en la proyección del fútbol nacional en los torneos internacionales.
