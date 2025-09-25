TEMAS DE HOY:
Hoy se define: Viscarra y Villamil buscan semifinales en Sudamericana y Libertadores

Guillermo Viscarra y Gabriel Villamil se juegan hoy sus pases a semifinales de Sudamericana y Libertadores con Alianza Lima y Liga de Quito. 

Martin Suarez Vargas

25/09/2025 11:58

Gabriel Villamil celebrando junto a su compañero en la Liga de Quito, y Guillermo Viscarra en entrenamiento con Alianza Lima. Foto: Internet.
Sudamérica.

Los focos del fútbol sudamericano se centran hoy en dos jugadores bolivianos que pueden escribir una nueva página en sus carreras. Guillermo Viscarra, portero titular de Alianza Lima, y Gabriel Villamil, volante de Liga de Quito, tendrán la oportunidad de llevar a sus equipos a las semifinales de los torneos continentales.

La primera acción será para Villamil, quien con Liga de Quito visitará a Sao Paulo en Brasil desde las 18:00. Tras vencer 2-0 en la ida, los ecuatorianos solo necesitan un empate o triunfo para avanzar a la siguiente ronda de la Copa Libertadores.

Más tarde, Guillermo Viscarra y su equipo Alianza Lima enfrentarán a Universidad de Chile en Santiago desde las 20:30, por la Copa Sudamericana. La ida en Matute terminó 0-0, por lo que los peruanos deberán buscar un resultado positivo que los clasifique a las semifinales.

De esta manera, ambos futbolistas bolivianos tendrán un papel clave en los destinos de sus clubes y en la proyección del fútbol nacional en los torneos internacionales.

