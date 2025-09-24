Palmeiras y River juegan una final anticipada buscando la semis de la Libertadores

Palmeiras y River Plate protagonizarán esta noche un duelo decisivo en el Allianz Parque, con el boleto a semifinales de la Copa Libertadores en juego. El partido está programado para las 20:30 (hora de Bolivia) y tendrá como árbitro al uruguayo Andrés Matonte.

El conjunto dirigido por Abel Ferreira confía en su fortaleza como local, donde ha logrado resultados contundentes a lo largo del torneo. En esta edición ya venció a rivales como Bolívar, Cerro Porteño y Sporting Cristal, además de superar a Universitario en octavos de final. En el encuentro de ida de cuartos, logró un valioso triunfo por 2-1 frente a River en Buenos Aires.

Por su parte, los de Marcelo Gallardo llegan con la obligación de dar vuelta la serie. Los “millonarios” tuvieron una fase de grupos irregular, pero mostraron carácter en la serie contra Libertad, que resolvieron desde el punto de penal. Ahora, con la presión de tener que marcar fuera de casa, apuestan a su poder ofensivo para intentar derribar al vigente campeón continental.

La historia reciente favorece a Palmeiras en los cruces directos, pero River Plate mantiene viva la ilusión de repetir viejas hazañas en territorio brasileño.

