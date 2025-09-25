Primeras imágenes: Nació la hija de Rihanna y A$AP Rocky

La artista compartió con sus fanáticos el momento de alegría que siente con la llegada de su pequeña.
25/09/2025 12:12
La cantante Rihanna y el rapero A$AP Rocky, dieron la bienvenida a su primera hija, y compartieron fotografías del emotivo momento con sus fanáticos.
La pequeña Rocki Irish Mayers, nació el pasado 13 de septiembre, y la noticia fue dada a conocer en las últimas horas.
Rihana, que ya tiene dos hijos varones, decidió compartir la felicidad que atraviesa y sorprendió a sus 149 millones de seguidores con un posteo.
Por su parte, su pareja, RiRi mostró una tierna instantánea cargando a la nena y, a continuación, una imagen de un par de guantes de boxeo de seda rosa.
La publicación superó los cuatro millones de “me gusta” en menos de una hora y se llenó de felicitaciones de colegas como Nicki Minaj, Sam Smith, Cara Delevigne y Naomi Campbell, además de decenas de famosos, marcas y followers.
