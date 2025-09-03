¡Atención madres primerizas! Sigue estos consejos para un correcto amamantamiento de tu bebé

Desde el Ministerio de Salud, destacaron la importancia de una correcta alimentación del bebé, para garantizar su correcto desarrollo y crecimiento, por lo que brindaron recomendaciones para un buen agarre en el amamantamiento.

En primer lugar, establecer una buena posición corporal de la madre, seguido del colocado del bebé, el agarre del pecho materno en forma de "C" y finalmente, controlar los signos de agarre del bebé (boca, labios y mejillas) durante la succión.

Una de las nutricionistas del Ministerio de Salud, explicó que esta técnica es adecuada para que el bebé sea alimentado correctamente.

“No podemos interrumpir el amamantamiento, la lactancia materna debe continuar hasta que el bebé suelte el pecho por sí solo, de esa forma aseguramos una buena alimentación. Recordemos que la lactancia materna debe ser exclusiva hasta los seis meses de vida y prolongada hasta los dos años de edad o más”, explicó Paola Condori, nutricionista del Ministerio de Salud y Deportes.

Señaló que antes de iniciar con el amamantamiento, la madre debe adoptar una posición cómoda, primeramente, sentarse con su espalda apoyada al igual que sus pies, relajada y segura; enseguida debe apoyar la cabeza del bebé en el pliegue del codo y sujetarlo con el brazo desde la espalda hasta los glúteos.

Debe apoyar la pancita del bebé, de frente al estómago de la madre. Asimismo, la cabeza y rostro del lactante debe estar frente al pecho de su progenitora, manteniendo alineada la oreja, hombros y caderita en una misma dirección.

La madre debe sostener el pecho con la mano haciendo forma de “C”; y no en forma de tijera, ya que puede dificultar el flujo de la leche.

“Mientras que se esté dando de lactar, tenemos que observar el agarre: la boquita del bebé debe encontrarse bien abierta, cubriendo gran parte de la areola y los labios tanto de arriba como abajo hacia afuera, todo eso para obtener una succión correcta (…) si es que existe un mal agarre habrá dolor durante el amamantamiento”, manifestó la especialista.

Consecuencias de un mal amamantamiento

Cuando él bebé no agarra adecuadamente el pecho materno y succiona únicamente el pezón, generalmente sus labios están invertidos, mejillas hundidas y empieza a succionar muy rápido, por tanto, causará dolor durante el amamantamiento y puede provocar lesiones.

“Si persiste un mal agarre puede desencadenar grietas, dolor y de continuar una técnica incorrecta la madre puede abandonar la lactancia, generando congestión mamaria, mastitis o una complicación aún mayor, así que es importante tomar en cuenta estas recomendaciones”, advirtió la nutricionista.

