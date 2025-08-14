Violento ataque en Entre Ríos: acribillan a dos personas; una murió y otra está grave

Un nuevo y violento ataque armado dejó un muerto y un herido la noche de este miércoles en el municipio de Entre Ríos, en el trópico de Cochabamba. Según las primeras hipótesis policiales, el hecho podría estar vinculado a un ajuste de cuentas.

El hecho ocurrió en la zona de El Palmar, donde las víctimas, a bordo de un vehículo, fueron interceptadas por otro motorizado, tipo Noah, ocupada por personas armadas. Los atacantes descendieron del vehículo y abrieron fuego contra las víctimas. La vagoneta de los agredidos presenta múltiples impactos de bala en las puertas laterales y en los parabrisas delantero y trasero, lo que evidencia la brutalidad del ataque.

Una de las personas falleció en el lugar, mientras que la otra resultó gravemente herida. La Policía se hizo presente para resguardar la escena e iniciar las investigaciones correspondientes. El herido fue trasladado a un centro hospitalario para recibir atención médica.

