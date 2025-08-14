¿Cuál es la diferencia de funciones entre la Cámara de Diputados y la de Senadores?

En Bolivia, la Asamblea Legislativa Plurinacional está compuesta por dos cámaras: la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Ambas cumplen funciones legislativas y de control político, pero tienen tareas específicas que las diferencian.

La Cámara de Diputados cuenta con 130 miembros, elegidos por circunscripciones uninominales y plurinominales en cada departamento. La Cámara de Senadores, por su parte, está formada por 36 senadores, con cuatro representantes por cada uno de los nueve departamentos del país.

Cámara de Diputados:

Representación ciudadana: Los diputados son elegidos por circunscripciones uninominales y plurinominales, representando a la población de cada región.

Iniciativa legislativa: Tienen la facultad de proponer proyectos de ley, que luego son debatidos y, en su caso, aprobados por ambas Cámaras.

Control político: Pueden interpelar a ministros de Estado y otras autoridades, solicitando informes y fiscalizando su gestión.

Juicio de responsabilidades: Pueden iniciar juicios de responsabilidades contra autoridades por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

Cámara de Senadores:

Aprobación de leyes: Los senadores tienen la facultad de aprobar, modificar o rechazar proyectos de ley provenientes de la Cámara de Diputados, o de su propia iniciativa.

Control político: Ejercen control sobre decretos supremos y tratados internacionales.

Elección de altas autoridades: Participan en la elección de altas autoridades del Estado, como el Defensor del Pueblo y el Contralor General.

Tribunal de Sentencia: Actúan como tribunal de sentencia en casos de acusaciones constitucionales que provienen de la Cámara de Diputados.

Control de conflictos: Conocen y resuelven contiendas de competencia entre autoridades políticas o administrativas y tribunales superiores de justicia.

