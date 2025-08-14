TEMAS DE HOY:
¿Qué sanción reciben los jurados que no asistan a la capacitación? Esto dice el TED

Las capacitaciones para jurados electorales se desarrollan en distintos puntos del departamento y son clave para garantizar el correcto desarrollo del proceso electoral, según informó el Tribunal Electoral Departamental.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

14/08/2025 10:03

Foto: Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz

En el marco del proceso electoral que se avecina, el Tribunal Electoral Departamental (TED) intensificó desde tempranas horas de este jueves la distribución de maletas electorales hacia las distintas provincias del departamento. Durante este operativo, autoridades del TED recordaron a la población y especialmente a los jurados electorales designados, la importancia de asistir a las capacitaciones obligatorias.

Una de las principales advertencias emitidas por el vicepresidente del TED es clara: los jurados que no asistan a las capacitaciones previstas hasta este viernes en ciudad capital, y hasta el sábado en las provincias, serán sancionados con una multa equivalente al 50% del salario mínimo nacional.

"Estas capacitaciones son fundamentales para que los jurados conozcan sus funciones y atribuciones durante la jornada electoral", explicó la autoridad, quien además agregó que en caso de que un ciudadano habilitado no emita su voto, también será sancionado con el 20% del salario mínimo nacional.

El proceso de capacitación se desarrolla en coliseos y puntos permanentes establecidos en diferentes circunscripciones, mientras el material electoral ya está siendo trasladado con resguardo militar a zonas alejadas como San Matías, San Ignacio de Velasco, Piso Firme, Puerto Quijarro y Yapacaní.

 

