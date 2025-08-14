¿Qué sanción reciben los jurados que no asistan a la capacitación? Esto dice el TED

Las capacitaciones para jurados electorales se desarrollan en distintos puntos del departamento y son clave para garantizar el correcto desarrollo del proceso electoral, según informó el Tribunal Electoral Departamental.
14/08/2025 10:03
En el marco del proceso electoral que se avecina, el Tribunal Electoral Departamental (TED) intensificó desde tempranas horas de este jueves la distribución de maletas electorales hacia las distintas provincias del departamento. Durante este operativo, autoridades del TED recordaron a la población y especialmente a los jurados electorales designados, la importancia de asistir a las capacitaciones obligatorias.
"Estas capacitaciones son fundamentales para que los jurados conozcan sus funciones y atribuciones durante la jornada electoral", explicó la autoridad, quien además agregó que en caso de que un ciudadano habilitado no emita su voto, también será sancionado con el 20% del salario mínimo nacional.
El proceso de capacitación se desarrolla en coliseos y puntos permanentes establecidos en diferentes circunscripciones, mientras el material electoral ya está siendo trasladado con resguardo militar a zonas alejadas como San Matías, San Ignacio de Velasco, Piso Firme, Puerto Quijarro y Yapacaní.
