TSE se reúne con el Comité Cívico para explicar funcionamiento del Sirepre

El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Stello Cochamanidis se reúne con miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE), quienes explicarán el funcionamiento del Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre) para el día de la elección general. Los cívicos solicitaron esta reunión para despejar las dudas sobre la confiabilidad del sistema.

En ese marco, se realizaron 35 preguntas que se mandó anticipadamente a los vocales sobre el funcionamiento técnico del Sirepre, para evitar que se repita lo de la elección del año 2019, cuando el TREP generó dudas con el conteo de votos.

“Es importante e inédita esta reunión con el Tribunal Supremo Electoral, para despejar dudas que la población nos ha transmitido y hemos enfocado de una manera técnica para despejar dudas sobre el Sirepre, así que tendrá que la población evaluar con las respuestas que nos de el tribunal si son convincentes o no”, dijo Cochamanidis a tiempo iniciar el encuentro en Santa Cruz.

Además, convocó a la población a ser vigilantes de la votación, sacando fotografías de las actas electorales al final de la jornada del domingo 17 de agosto. Para Cochamanidis esto es responsabilidad de los partidos políticos, ciudadanos y del Órgano Electoral.

Mire el video:

