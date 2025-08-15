Diputado Astorga denuncia al presidente del Senado por uso indebido de bienes del Estado

El diputado Beto Astorga (CC), denunció este viernes que el presidente del Senado Andrónico Rodríguez utiliza bienes del estado para reuniones políticas, esto porque sus asesores de partido recibieron en reunión a los veedores del Parlasur en oficinas de la Asamblea Legislativa.

“No es correcto utilizar los ambientes del legislativo para este tipo de reuniones y Andrónico Rodríguez no tiene acostumbrados, en campaña uso bienes del Estado ha usado funcionarios del Senado (…) si quería reunirse para fines políticas debió haber visto otros espacios.

La representante de los veedores del Parlasur Alejandra Mas, junto a una delegación de parlamentarios llegaron la mañana de este viernes al edificio legislativo para sostener una reunión con los asesores de Andrónico y posteriormente se reunirán con otros candidatos.

Los periodistas consultaron: “¿Su presencia en la asamblea es para visitar al presidente del Senado? A lo que la veedora respondió: “En realidad no para el presidente del Senado, nos vamos a reunir con su equipo de asesores, tenemos también previstas otras reuniones con otros candidatos a la presidencia, así que estamos en ese proceso de intercambios y de charla con los candidatos”

