Comisión de Diputados aprueba proyecto de ley que prohíbe matrimonio infantil sin excepciones

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, aprobó el proyecto de ley que elimina toda excepción para el matrimonio y la unión libre con menores de edad, una medida que busca erradicar prácticas que vulneran los derechos de las adolescentes, interrumpen su educación y restringen su desarrollo integral.

La propuesta legislativa, impulsada por la senadora Virginia Velasco, establece que no será posible contraer matrimonio ni formar uniones libres antes de los 18 años, sin excepciones, reforzando así el compromiso del Estado boliviano con la protección de la niñez y adolescencia. El proyecto ya fue aprobado en el Senado y ahora pasará al pleno de la Cámara de Diputados para su revisión y de aprobarse será remitido al Órgano Ejecutivo para su promulgación.

“Este es un paso muy importante para garantizar que nuestras niñas y adolescentes vivan plenamente su infancia y adolescencia, libres de presiones y sin que se les arrebate sus sueños. Agradezco a las diputadas y diputados que dieron su respaldo, así como a organizaciones aliadas como IPAS Bolivia y la Comunidad de Derechos Humanos, que han acompañado este camino con compromiso y trabajo conjunto”, expresó Velasco.

La legisladora recordó que, según datos del Servicio de Registro Cívico (Serecí), en los últimos 11 años se registraron más de 6.000 matrimonios de adolescentes en Bolivia. La ONU considera el matrimonio infantil como una violación a los derechos humanos que aumenta los riesgos de violencia, abuso, embarazos tempranos y abandono escolar.

Actualmente, el Código de las Familias permite estos enlaces a los 16 y 17 años con autorización de los padres, el tutor o la Defensoría de la Niñez. De aprobarse en el pleno, la nueva norma eliminará por completo esta excepción, marcando un hito en la defensa de los derechos de niñas y adolescentes en el país.

