¡Atención viajeros! Cambian salidas de buses en la Bimodal por las elecciones

Con motivo de las elecciones que se celebrarán este domingo 17 de agosto, la Terminal Bimodal de Santa Cruz ha intensificado el flujo de salidas de buses hacia distintos destinos del país. La medida responde al cumplimiento del Auto de Buen Gobierno y busca garantizar el desplazamiento oportuno de los ciudadanos que deben acudir a sus recintos electorales.

El director de Tránsito en la Bimodal, Rolando Gutiérrez, informó que ya desde este jueves 14 se ha autorizado la salida de buses hacia el departamento de Pando, cuya última salida será a las 22:00 horas de hoy.

Para el viernes 15 de agosto, se han habilitado los viajes internacionales y a destinos de largo recorrido, es decir, aquellos con más de 12 horas de trayecto, como Oruro, La Paz, Potosí y Tarija.

“El sábado 16 se autorizaron salidas hacia Cochabamba, Puerto Quijarro, Yacuiba, Beni y Sucre. Sin embargo, ese día, a las 15:00 horas, se cerrarán las oficinas y se suspenderán las operaciones de salida de buses. A partir de ese momento iniciarán los controles correspondientes por parte de la Unidad de Tránsito”, detalló Gutiérrez.

Las operaciones en la terminal se reanudarán el lunes 18 de agosto a partir de las 06:00 horas, una vez concluida la jornada electoral y levantadas las restricciones establecidas por el Auto de Buen Gobierno.

