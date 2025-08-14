TEMAS DE HOY:
'caso Consorcio' Caso de secuestro triple asesinato Santa Cruz

29ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Política

Potosinos definen hoy movilizaciones en contra de contrato del litio

La diputada presentó una impugnación contra la votación en grande en la comisión que aprobó el contrato del litio con la empresa rusa.

Hans Franco

14/08/2025 12:46

Foto: Lisa Claros, diputada CC
La Paz

Escuchar esta nota

La diputada Lisa Claros (CC), informó que los potosinos se reúnen este jueves para ver las acciones de protesta que realizarán desde el día lunes, después de la elección, en contra de la aprobación del contrato del litio que se avaló en la comisión de Economía Plural.

La diputada presentó una impugnación contra la votación en grande en la comisión que aprobó el contrato del litio con la empresa rusa, porque según el reglamento de la Cámara de Diputados, el presidente de la comisión no emite su voto como lo hizo el pasado martes 12 de agosto el diputado Hernán Hinojosa.
 
“El día de hoy se ha convocado a un consejo consultivo para determinar las acciones que vamos asumir con el pueblo potosino desde el día lunes”, dijo Claros en conferencia de prensa.

La legisladora identificó algunos diputados potosinos a quienes acusa de haberse “vendido” para aprobar el contrato del litio, “actuando en contra de su pueblo”.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Último nivel

15:30

Encuentro por la reconstrucción de bolivia

17:40

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Último nivel

15:30

Encuentro por la reconstrucción de bolivia

17:40

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD