¿Cómo saber en qué mesa me toca votar el día de las elecciones?

Ante la proximidad de las elecciones del próximo domingo 17 de agosto, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) puso a disposición de la ciudadanía herramientas para que los votantes puedan conocer de manera rápida y sencilla su recinto y mesa de sufragio.

El organismo electoral habilitó la aplicación móvil Yo Participo y la página web oficial del TSE para que los electores consulten esta información clave.

¿Cómo consultar tu lugar de votación?

Para saber en qué mesa te toca votar, solo debes seguir estos sencillos pasos:

Accede a la app Yo Participo o a la web del TSE a través de la siguiente dirección: https://yoparticipo.oep.org.bo/ . Introduce tu número de cédula de identidad (sin el lugar de expedición). Ingresa tu fecha de nacimiento. Completa el código Captcha que aparece en la imagen. Haz clic en "Consultar".

Una vez realizado este proceso, el sistema te proporcionará la información exacta sobre tu ciudad de votación, el recinto al que debes acudir y el número de mesa en la que estás registrado para emitir tu voto.

Multas por no participar en las elecciones

El Reglamento de Faltas y Sanciones para las elecciones establece multas para los ciudadanos y jurados electorales que no cumplan con sus obligaciones.

Electores que no voten: Quienes no emitan su voto o no presenten su certificado de sufragio en los 90 días posteriores a la elección, serán sancionados con una multa de Bs 550 (el 20% de un salario mínimo nacional). Como alternativa, se les aplicará el impedimento de acceder a cargos públicos, realizar trámites bancarios y obtener pasaporte por un período de 90 días. Están exentos de esta sanción las personas mayores de 70 años, quienes no pudieron votar por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado y aquellos que estaban fuera del país al momento de la votación.

Jurados electorales: No asistir a las juntas de jurados: Bs 137,5 (5% del salario mínimo). Ausentarse temporalmente de la mesa sin autorización: Bs 825 (30% del salario mínimo). Negarse a firmar el acta, abandonar la mesa o no asistir sin justificativo: Bs 1.375 (50% del salario mínimo).



Mira la programación en Red Uno Play