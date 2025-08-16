Justicia determina detención domiciliaria para el exministro Alan Lisperguer

El exministro de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer, fue presentado ante la justicia este sábado, donde se le dictó detención domiciliaria con permiso de salidas laborales y arraigo, según informó el ministro de Gobierno, Roberto Ríos. La determinación se dio en el marco de la audiencia de medidas cautelares, en la que la Fiscalía había solicitado su detención preventiva por tres meses.

Lisperguer, quien fue aprehendido el jueves en Cochabamba y trasladado a La Paz, es investigado por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, falsedad en la declaración jurada de bienes, incumplimiento de deberes y nombramientos ilegales.

En una audiencia paralela por una acción de libertad, la justicia también determinó que se vulneró el debido proceso durante la ejecución de la orden de aprehensión en su contra. A pesar de este fallo, la Policía se encuentra a la espera de la notificación oficial para dar cumplimiento a la detención domiciliaria.

El caso ha generado polémica debido a las declaraciones del exministro, quien aseguró que su aprehensión se debía a una "acción política" impulsada por el Gobierno de Luis Arce. El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, rechazó estas acusaciones, afirmando que el Gobierno no interviene en las investigaciones.

