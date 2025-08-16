TEMAS DE HOY:
Secuestro Roberto Baeza Secuestro Santa Cruz accidente vehicular

31ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Política

Instalan audiencia de medidas cautelares contra el exministro Alan Lisperguer

Lisperguer fue aprehendido el jueves en Cochabamba y trasladado a La Paz, donde permanece en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Milen Saavedra

16/08/2025 12:07

Instalan audiencia de medidas cautelares contra el exministro Alan Lisperguer
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

La audiencia de medidas cautelares contra el exministro de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer, se instaló la mañana de este sábado. La Fiscalía solicitó su detención preventiva por tres meses en el penal de San Pedro, mientras se investigan los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, falsedad en la declaración jurada de bienes, incumplimiento de deberes y nombramientos ilegales.

Lisperguer fue aprehendido el jueves en Cochabamba y trasladado a La Paz, donde permanece en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). Durante su detención, el exministro afirmó que su aprehensión responde a una acción política impulsada por el Gobierno de Luis Arce, a través del Viceministerio de Transparencia.

En respuesta a estas declaraciones, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, rechazó las acusaciones en una conferencia de prensa el viernes, asegurando que el Gobierno no está detrás de los actos investigativos que se están desarrollando. La audiencia, que se lleva a cabo de forma virtual, definirá la situación legal del exministro en las próximas horas.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

11:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

15:15

La liga

17:30

El chavo

19:00

El chapulin colorado

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

11:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

15:15

La liga

17:30

El chavo

19:00

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD