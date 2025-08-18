Luis Arce: “Ahora, la palabra la tiene el pueblo boliviano”

Al cierre de la jornada electoral de este domingo 17 de agosto, el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, se pronunció sobre los resultados preliminares y valoró que Bolivia enfrente una segunda vuelta como parte de su cultura democrática.

“Ahora, la palabra la tiene el pueblo boliviano. Estamos seguros de que en la segunda vuelta nuestra población reafirmará una vez más que los bolivianos resolvemos nuestros problemas por la vía pacífica, demostrando nuevamente esa vocación democrática que siempre nos ha caracterizado. ¡Venció la democracia!”, escribió en sus redes sociales.

Reconocimiento a la participación ciudadana

Arce también felicitó a la ciudadanía por su asistencia a las urnas y por ejercer su derecho al voto:

“Saludo y felicito a cada boliviana y boliviano que hoy acudió a las urnas para ejercer su derecho y deber cívico con nuestra Patria, y elegir en democracia al próximo presidente del Estado Plurinacional de Bolivia.”

Segunda vuelta

Según los datos preliminares del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre) del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la segunda vuelta se disputará entre Rodrigo Paz Pereira (Partido Demócrata Cristiano – PDC) y Jorge Tuto Quiroga (Alianza Libre – AL), el domingo 19 de octubre.

