¡Solo dos niños sobrevivieron!: Familia fallece tras embarrancamiento en Charazani, La Paz

El accidente ocurrió el domingo 17 de agosto en la provincia Bautista Saavedra. Las causas del hecho aún se investigan.

Naira Menacho

18/08/2025 17:55

Foto: RR.SS.
La Paz

Una familia fue víctima de un accidente vial en el municipio de Charazani, provincia Bautista Saavedra, La Paz, donde una vagoneta se embarrancó unos 70 metros en la zona conocida como Carpas Puente 1. El hecho ocurrió el domingo 17 de agosto.

Según el reporte preliminar, en el vehículo viajaban cinco personas. El accidente dejó un saldo de tres fallecidos: el padre, la madre y uno de sus hijos. Dos niños sobrevivieron y fueron trasladados de urgencia al Centro Médico de Charazani.

Los cuerpos de los fallecidos fueron trasladados a su comunidad para ser velados. Las autoridades locales y la Policía investigan el hecho para determinar las causas del embarrancamiento.

Hasta el momento no se han dado detalles sobre si hubo fallas mecánicas, exceso de velocidad o condiciones climáticas adversas.

