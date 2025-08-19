"Me pegó con una muleta": Joven de 19 años denuncia agresión por su expareja

Una joven de 19 años, cuya identidad se mantiene en reserva, denunció ante las cámaras de Red Uno el temor que siente por su vida después de que su expareja, a quien acusa de agresión física, fuera puesto en libertad. El incidente de violencia, según el testimonio de la víctima, ocurrió el pasado sábado 16 de agosto en su vivienda en la zona de El Bateón, en Santa Cruz.

Según el relato de la joven, la agresión se desencadenó después de una discusión.

“Él me quiso obligar a tomar, luego me dice que lo acompañe al baño y ahí lo vi consumiendo sustancias y ahí fue donde le reclamé”, detalló la víctima. Fue en ese momento cuando la situación escaló a la violencia física. “Agarra y me pega con una muleta, me patea, me tira puñetes y manazos”, relató.

La situación se agravó cuando, buscando ayuda, la joven se refugió en un cuarto para pedir auxilio a la madre de su agresor, quien, según su testimonio, se unió a la agresión. “Ella empieza a jalarme del cabello, arañarme por todo el cuerpo”, afirmó la víctima.

La joven denunció que, a pesar de ser la agredida, no fue notificada para presentarse en la audiencia de esta jornada, un proceso que, según ella, resultó en la liberación de su expareja.

“Él está suelto buscando dónde huir”, aseguró la víctima, quien también expresó su preocupación de que su agresor, al estar libre, intente hacerle daño nuevamente. "Tengo todas las pruebas de que él, al estar libre, me va a buscar y hacer daño", concluyó la joven.

