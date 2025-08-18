Investigan infanticidio en Oruro tras hallazgo de recién nacido sin vida

El Ministerio Público confirmó este lunes que el recién nacido hallado sin vida en una calle de Oruro fue víctima de infanticidio. El hecho ocurrió la noche del 16 de agosto, cuando un vecino encontró el cuerpo luego de ver a un perro arrastrando lo que parecía un muñeco.

Según el informe del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), el bebé habría ingerido leche antes de ser estrangulado. Se trataba de un recién nacido con aproximadamente 35 semanas de gestación.

“Se abrió el caso de oficio. Se revisan cámaras de seguridad para identificar a los progenitores y se realizan diligencias junto a la Policía Boliviana”, informó el fiscal departamental Aldo Morales.

El cuerpo fue recuperado gracias a la intervención del vecino, quien logró que el can soltara al menor y dio aviso inmediato a las autoridades. La autopsia médico legal permitió confirmar que se trataba de un caso de infanticidio.

Segundo caso en el año en Oruro

El fiscal Morales detalló que este hecho se constituye en el segundo caso de infanticidio registrado en lo que va de 2025 en el departamento.

El delito de infanticidio, según la normativa vigente, está penado con 30 años de prisión sin derecho a indulto.

Las investigaciones continúan para dar con los responsables.

