Segunda vuelta electoral: ¿Habrá un nuevo empadronamiento?

Mientras avanza el cómputo a nivel nacional de la jornada de elecciones de este domingo 17 de agosto, ya se van conociendo algunas de las actividades previstas para la segunda vuelta que debe llevarse a cabo en el mes de octubre.

Ante este histórico hecho, ya empiezan a surgir algunas dudas, entre ellos, si se realizará un nuevo empadronamiento para la jornada de votación.

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, indicó que para la segunda vuelta electoral se utilizará el mismo padrón que fue utilizado en la primera fase de las elecciones, pero, se sortearán nuevos jurados electorales.

Por otra parte, se anunció que el Órgano Electoral realizará ajustes logísticos y enviará una nueva solicitud presupuestaria al Ejecutivo.

“Primero, tenemos que utilizar el mismo padrón; sin embargo, se va a volver a sortear jurados electorales. Entonces, no son los mismos jurados electorales para esta segunda vuelta”, explicó Ávila.

Además, Ávila, manifestó que los recintos electorales y la cantidad de mesas de sufragio se mantendrán sin cambios y que se coordinará la planificación operativa del proceso.

“Nos vamos a sentar a hacer una planificación porque muchas cosas han variado. Ya no tenemos una papeleta tan grande. Las copias de las actas ya no necesitan 12 copias, van a reducir bastante, solo son dos organizaciones políticas. Todo ese rediseño lo vamos a planificar y vamos a remandar el presupuesto al Ejecutivo para los desembolsos correspondientes”, aseveró.

