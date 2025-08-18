Hallan sin vida a una mujer y su padre dentro de su casa en Achocalla, La Paz

Una mujer de 39 años y su padre fueron encontrados sin vida al interior de su vivienda en la zona de Achocalla, en la ciudad de La Paz. El hallazgo fue reportado por la pareja de la mujer, quien dio aviso a la Policía la mañana del lunes 18 de agosto.

Según informó el comandante departamental de la Policía en La Paz, Gunther Agudo, el denunciante señaló haber encontrado a su concubina sin signos vitales en una habitación que, según su versión, él no utilizaba.

“El concubino manifestó que, dentro del inmueble, en una habitación que él no usaba, encontró a su pareja sin signos vitales”, indicó Agudo.

Al llegar al domicilio, el personal policial no solo verificó la presencia del cuerpo de la mujer, sino que también halló el cadáver de su padre, un adulto mayor cuya edad no fue precisada.

“Se procedió también al levantamiento legal de un cadáver de una persona mayor de sexo masculino, padre de la víctima. Ya se realiza una investigación preliminar”, añadió.

El concubino fue arrestado de manera preventiva y es considerado el principal sospechoso, mientras se aguarda el resultado de los exámenes forenses para establecer las causas de la muerte de ambas personas.

Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y mantienen la vivienda bajo resguardo mientras avanza la investigación.

