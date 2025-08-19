TEMAS DE HOY:
Violencia Familiar Estafa Yapacaní

28ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

¡Terrible! Mujer reportada como desaparecida fue hallada muerta cerca de un pantano en La Paz

La mujer desapareció tras participar del desfile el 7 de agosto, la misma tenía un grado de discapacidad. Fue hallada sin vida cerca de un pantano, su cuerpo está en estado de descomposición.

Jhovana Cahuasa

18/08/2025 22:21

Escuchar esta nota

La fiscal Sheila Rodríguez, informó este lunes sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida de una mujer reportada como desaparecida en La Paz, la misma presentaba un estado de descomposición.

Según Rodríguez, la familia había reportado su desaparición en el municipio de Ixiamas, desde el pasado 7 de agosto, la misma tenía 32 años. Desde entonces se desconocía sobre su paradero tras un operativo realizado por comunarios, policías y Bomberos, lograron hallarla, pero sin vida.

“Se ha encontrado a esta persona a 10 minutos de la salida de Ixiamas, dentro de un potrero. No se ha encontrado mano criminal, la misma murió por deshidratación”, manifestó Rodríguez.

El cuerpo de la mujer fue entregado a sus familiares, para que le den Cristin sepultura.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:40

Identificación de red

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:40

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD