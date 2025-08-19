¡Terrible! Mujer reportada como desaparecida fue hallada muerta cerca de un pantano en La Paz

La fiscal Sheila Rodríguez, informó este lunes sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida de una mujer reportada como desaparecida en La Paz, la misma presentaba un estado de descomposición.

Según Rodríguez, la familia había reportado su desaparición en el municipio de Ixiamas, desde el pasado 7 de agosto, la misma tenía 32 años. Desde entonces se desconocía sobre su paradero tras un operativo realizado por comunarios, policías y Bomberos, lograron hallarla, pero sin vida.

“Se ha encontrado a esta persona a 10 minutos de la salida de Ixiamas, dentro de un potrero. No se ha encontrado mano criminal, la misma murió por deshidratación”, manifestó Rodríguez.

El cuerpo de la mujer fue entregado a sus familiares, para que le den Cristin sepultura.

