Policial

Capturan a “El Chelo”, acusado por robos al colegio Buenas Nuevas en la zona sur de Cochabamba

La Felcc anunció que el caso fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Ligia Portillo

18/08/2025 14:52

Capturan a “El Chelo”, ladrón del colegio Buenas Nuevas en la zona sur de Cochabamba. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

El principal sospechoso del robo al colegio Buenas Nuevas, en la zona sur de Cochabamba, fue capturado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). Se trata de Marcelo Antezana S., de 27 años, alias “El Chelo”, quien cuenta con antecedentes por robo y lesiones.

El sujeto fue identificado gracias a cámaras de seguridad, que lo registraron en julio pasado sacando un televisor de las instalaciones educativas.

El director de la Felcc, Cnl. Vanderley Flores, informó que la aprehensión se produjo este 16 de agosto de 2025 al mediodía, durante un operativo de patrullaje realizado por el departamento de análisis criminal.

“El personal que realizaba control por la avenida Suecia, a la altura de la parada del trufi 109, logró identificar a Marcelo A. S., alias El Chelo. El trabajo técnico de comparación de imágenes permitió establecer que se trata de la misma persona que fue grabada cuando trasladaba un televisor sustraído del colegio”, detalló la autoridad policial.

La Felcc anunció que el caso fue puesto a disposición del Ministerio Público para el inicio del proceso penal correspondiente.

 

