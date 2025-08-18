El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba informó que, tras concluir con éxito la jornada de votación del domingo 17 de agosto, se dio inicio a la segunda jornada de trabajo en el Centro Departamental de Cómputo de Tiquipaya, con la Sala Plena debidamente instalada desde las 08:30 de este lunes 18 de agosto.

La jornada electoral se desarrolló en un clima participativo, donde las y los electores del departamento ejercieron su derecho al voto en la Elección de Autoridades y Representantes del Estado Plurinacional 2025, demostrando su compromiso con la democracia boliviana.

Hasta la madrugada del lunes se había recibido el 97% del material electoral, proveniente incluso de municipios alejados y zonas de difícil acceso, como las comunidades yuqui y yuracaré de la circunscripción especial 02. Todo el material arribó sin observaciones, cumpliendo los estándares de custodia establecidos.

El Centro Departamental de Cómputo cerró su primera jornada a las 00:15 del lunes con un total de 274 actas computadas de las 6.346 mesas habilitadas, equivalente al 4,31% de avance departamental.

Cochabamba llega al 99%: TED realiza cómputo en vivo desde Tiquipaya. Foto: TED

Avance de la segunda jornada

En esta segunda jornada, la recepción de maletas electorales continúa en Tiquipaya. Según Orlando Ayala, responsable del Centro de Cómputo, “estamos casi a un 99% del material recibido en el centro departamental (…) estimamos que hasta el día de mañana vamos a estar concluyendo la recepción”.

A las 8:30 de la mañana, la Sala Plena del TED se reinstaló formalmente para retomar la sesión pública de cómputo. “Existe el quórum reglamentario para continuar con la presente sala plena. Con ese informe estamos declarando reinstalada esta sesión pública de cómputo departamental de resultados. Continuemos con el trabajo”, señalaron desde la directiva.

La presidenta del TED Cochabamba, Ruth Pontejo, destacó que “el despliegue de notarios y el trabajo del personal en los recintos se desarrolló con total normalidad”, precisando que se prevé recibir el 100% del material hasta el martes 20 de agosto, incluyendo el proveniente del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

En esta fase, el Centro de Cómputo realiza la recepción del sobre de seguridad “A”, el escaneo de actas, el juzgamiento por parte de la Sala Plena y la transcripción de resultados por organización política, los cuales son publicados en tiempo real.

¿Dónde seguir los resultados?

Para la ciudadanía que desee seguir el cómputo:

Transmisión en vivo desde el TED Cochabamba: https://cochabamba.oep.org.bo/

Resultados oficiales en la plataforma nacional del OEP: https://computo.oep.org.bo/

