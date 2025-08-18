TEMAS DE HOY:
Elecciones generales: TSE prevé concluir este lunes el cómputo del voto en el exterior

El cómputo ya habría alcanzado el 52 % y se planifica terminar este trabajo durante la jornada.

Silvia Sanchez

18/08/2025 14:11

La Paz, Bolivia

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, informó, que el cómputo del voto en el exterior alcanzó un avance del 52% y se prevé su conclusión en el transcurso de la jornada de este lunes.

"Estamos con el 52% de avance del cómputo exterior y obviamente vamos a terminar el día de hoy (lunes) para mostrar los resultados de la votación en el exterior", señaló Ávila desde el Centro de Cómputo Nacional, en el Campo Ferial Chuquiago Marka de la ciudad de La Paz.

 

Además, señaló que, una vez concluido el procesamiento de actas del voto en el extranjero, el TSE enfocará sus tareas en la supervisión de los tribunales departamentales, para garantizar el cumplimiento del plazo de 72 horas establecido por la institución para cerrar el cómputo oficial.

Recordó que el calendario electoral aprobado previamente ya contemplaba las fechas clave para una eventual segunda vuelta, y anunció que el TSE ratificará la convocatoria de manera formal en los próximos días.

“El Tribunal va a emitir una convocatoria ratificándose en ese calendario y vamos a avanzar ya en la planificación logística. Tenemos que tomar en cuenta que ya no podemos bajar esa performance”, señaló.

 

