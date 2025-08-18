TEMAS DE HOY:
¿Cuáles son las principales causas para tramitar el certificado de impedimento?

Los ciudadanos tuvieron que esperar durante varias horas y dieron diversos motivos para realizar esta solicitud.

Milen Saavedra

18/08/2025 14:07

Filas por certificado de impedimento en La Paz. Foto: APG.
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

La mañana de este lunes, se registraron largas filas en el Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz de personas buscando el certificado de impedimento, ya no que votaron en las elecciones generales de este domingo.

Los ciudadanos tuvieron que esperar durante varias horas y dieron diversos motivos para realizar esta solicitud.

"Estaba mal de salud y ya no pude salir de viaje al lugar donde estaba empadronada", contó una señorita. "Estaba haciendo fila para diésel y me olvidé sacar el carnet de la cabina", comentó un transportista.

"Mi papá estaba mal en el campo, entonces, tuve que ir. Luego, tenía que regresar hasta Viacha, pero estaba en bicicleta, me falló, y no pude alcanzar. Llegué y se cerró el recinto", dijo un señor.

Otra persona necesita el certificado para viajar al extranjero, así como muchas personas que estaban en tránsito y lo requieren para volver a sus lugares de origen.

El trámite puede realizarse hasta el 16 de septiembre.

 

 

 

