El plazo se acaba: última jornada para gestionar el certificado de impedimento en Santa Cruz

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz informó que este martes 16 de septiembre, es el último día para la entrega del certificado de impedimento, documento que permite a los ciudadanos justificar su inasistencia a la pasada jornada electoral del mes de agosto.

Hasta la fecha, se han entregado más de 22.500 certificados, según detalló el vicepresidente del TED, José Miguel Callejas.

La entrega de estos certificados forma parte de la actividad número 67 del calendario electoral rumbo al balotaje del próximo 19 de octubre, y su vigencia está respaldada por la Ley 026 del Régimen Electoral. “Estamos dando cumplimiento al calendario. Mañana vence el plazo para tramitar este documento”, remarcó Callejas.

Asimismo, la autoridad electoral anunció que el viernes 19 de septiembre se realizará el sorteo de jurados electorales, proceso mediante el cual se designarán 54.690 ciudadanos para administrar un total de 9.115 mesas de sufragio. La participación es obligatoria para todos los ciudadanos habilitados, y no se descarta que algunos repitan su rol si ya fueron seleccionados en la primera vuelta.

“El sorteo es completamente aleatorio. Puede suceder que una persona que ya fue jurado en la primera vuelta vuelva a ser seleccionada”, explicó Callejas. También recordó que la notificación a los jurados se realizará el sábado 20, y la publicación de la lista oficial será el domingo siguiente.

