Conteo en marcha: Santa Cruz computó 2.400 actas

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz informó que el cómputo de actas de votación continúa con normalidad y bajo supervisión de los delegados de partidos políticos y alianzas.

Según el vicepresidente del TED, hasta el momento se ha avanzado en el juzgamiento del 26% de las actas, lo que equivale a 2.400 actas revisadas por la sala plena.

“Estamos en sesión de sala plena y ya hemos avanzado con las actas juzgadas al 26%, estamos hablando de 2.400 actas. Trabajamos por tiempo y materia con el compromiso de poder ofrecer resultados rápidos para que la población cruceña pueda conocerlos”, indicó la autoridad durante un contacto con Notivisión.

El material electoral continúa llegando desde las provincias. Actualmente faltan 25 de 43 rutas por arribar, pero se espera que todo el material esté disponible en las próximas horas. “No vamos a parar; seguimos juzgando en la zona urbana conforme vaya llegando el material electoral”, agregó el vicepresidente del TED.

Consultado sobre la normalidad del proceso, aseguró que se desarrolla con total normalidad, manteniendo la presencia de los delegados de los distintos partidos políticos y alianzas. Además, confirmó que se informará de manera continua sobre el avance del juzgamiento y la recepción del material.

El proceso electoral en Santa Cruz continúa bajo estricta supervisión, con el objetivo de garantizar transparencia y celeridad en la entrega de resultados parciales a la ciudadanía.

