"Rogó para que no maten a su papá": Delincuentes armados roban dinero y joyas en El Alto

La tranquilidad de Villa Adela, en la ciudad de El Alto, se vio interrumpida este fin de semana por un violento asalto a una vivienda. Al menos cuatro sujetos armados, con acento extranjero, ingresaron a una casa, maniataron y golpearon a sus ocupantes para robar dinero en efectivo, un celular y joyas valoradas en más de 7.000 bolivianos.

"El señor estaba guardando su movilidad y al momento de querer cerrar el garaje, cinco personas entraron a su domicilio y se encerraron con ellos en su casa. Estaban con armas de fuego, los golpearon y los maniataron", contó una testigo.

La víctima fue abordada cuando ingresaba con su vehículo al garaje de su vivienda, algo que hacía todos los días. Sucedió cuando estaba por cerrar la puerta de su casa, comentó otra testigo. "Estaban cuatro personas adentro, estaban armados y le golpearon con el revólver", agregó.

Entonces, los delincuentes golpearon y maniataron al hombre y sus dos hijos. Luego, buscaron en toda la casa y se llevaron joyas valuadas en más de 7.000 bolivianos, también dinero en efectivo y un celular.

"Él estaba bastante herido, estaba sangrando de la cabeza, toda la frente, parece que le golpearon en la cabeza y parte de la ceja. También su hijo resultó afectado. Estaban tres personas ahí, estaba su hija también. La señorita rogó para que no le maten a su papá", develó la vecina.

Los testigos también comentaron que los antisociales tenían acento extranjero y escaparon en una vagoneta de color azul, que parquearon frente a la casa.

