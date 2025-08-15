Alcaldía de La Paz dará 10 días para retirar propaganda tras elecciones

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz informó que los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y alianzas tendrán un plazo de 10 días, tras las elecciones generales de este domingo, para retirar toda la propaganda electoral instalada en la ciudad.

La disposición fue comunicada por la Dirección de Actividades Económicas, Promoción de Inversiones y Turismo (DAEPITUR) y establece que la limpieza de afiches, pancartas o pintadas deberá ser realizada exclusivamente por quienes las colocaron.

Restauración y sanciones

En caso de que la propaganda haya afectado murales o bienes patrimoniales, los responsables deberán restaurarlos.

El municipio recordó que, en caso de incumplimiento, se aplicarán multas conforme a la Ley Autonómica 092 de Control y Propaganda Electoral y su reglamento.

Además, las instancias municipales podrán retirar el material por su cuenta y trasladar los costos del operativo a las cuentas de los infractores.

La Alcaldía subrayó que la medida busca preservar el orden y la imagen urbana, y evitar la acumulación de propaganda que pueda deteriorar el entorno de la ciudad tras la campaña.

