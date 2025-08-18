Damián Condori anuncia su reincorporación como Gobernador de Chuquisaca

El gobernador electo del departamento de Chuquisaca, Damián Condori, remitió este lunes una carta oficial al gobernador interino, Luis Ayllon, en la que comunica su reincorporación inmediata al cargo de primera autoridad departamental, tras contar con el alta médica correspondiente.

En el documento, Condori señaló: “Cuento con alta médica en fecha 16 de agosto del presente año, donde se refiere que me encuentro apto para reincorporarme a mis labores”.

Asimismo, recordó que la Resolución Departamental Nro. 024/2025, en su artículo tercero, establece que en caso de recuperación favorable y con plena aptitud para el trabajo, el gobernador electo puede retomar sus funciones de manera inmediata.

“Por ello, a través de la presente informo a su persona mi reincorporación como Gobernador del departamento de Chuquisaca desde hoy lunes 18 de agosto de 2025”, indica la nota enviada a Ayllon.

Con este anuncio, Damián Condori retoma sus funciones al frente del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, tras el periodo de suplencia ejercido por el gobernador interino Luis Ayllon.

Mire la carta del Gobernador Damián Condori:

