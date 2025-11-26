Constitucionalista: Se pone fin a dos años de autoprorroga

El abogado constitucionalista Cesar Cabrera afirmó que la reciente decisión judicial que deja sin efecto la permanencia de los magistrados autoprorrogados, marca el fin de dos años de ilegalidad, un periodo que calificó como uno de los "más graves" para la institucionalidad del país.

“Se pone fin a dos años de autoprorroga. Nunca antes se había visto en el mundo entero que un juez emita una sentencia para beneficiarse. Dos años funestos que por fin se acaban; creo que hay que celebrar este hecho porque han hecho mucho daño, han emitido fallos a pedido del cliente como se dice y creo que por fin estamos reconduciendo la justicia en nuestro país”, declaró Cabrera a la Red Uno.

El jurista recordó que distintas autoridades y actores políticos denunciaron en reiteradas ocasiones el deterioro del sistema judicial, calificándolo como un espacio corroído por decisiones interesadas y ajenas al mandato constitucional.

“Todos han a su turno establecido que la justicia está podrida, es una verdadera cloaca, como lo ha dicho el actual presidente, y creo que con esto se pone fin a esta ilegalidad institucionalizada que se ha tenido en nuestro país. Creo que estos señores tienen que ser procesados inmediatamente”, añadió.

Cabrera también cuestionó el plazo de 10 días hábiles fijado en el Auto Constitucional, señalando que habría buscado ofrecer un blindaje temporal a los magistrados autoprorrogados. Sin embargo, insistió en que el Ministerio Público debe actuar sin dilación.

“Diez días hábiles decía el Auto Constitucional y por tanto buscaban blindarse, pero creo que si la Fiscalía actúa de manera inmediata debería precintar sus oficinas”, enfatizó.

Mire el video:

