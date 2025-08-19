“No sé por qué se ardió”: Incendio en fábrica de espuma y colchones genera alarma en Cotoca

En las primeras horas de este martes un incendio de gran magnitud se desató en una fábrica de espuma y colchones ubicada en la carretera hacia Cotoca, a la altura de Mapaizo. Las intensas llamas y la densa humareda alarmaron a los vecinos, quienes de inmediato dieron aviso a los bomberos.

Las unidades de emergencia llegaron oportunamente y, tras varias horas de trabajo, lograron controlar el fuego y evitar que se propagara a viviendas y galpones cercanos.

Según el reporte preliminar, no se registraron víctimas ni personas heridas, aunque los daños materiales son considerables: el techo principal del galpón colapsó y gran parte de la materia prima quedó destruida.

El propietario relató que el siniestro comenzó alrededor de las 5:00 de la mañana. “Me avisaron que estaba ardiendo. Los vecinos fueron los primeros en llamar. No había electricidad en esa área, no sabemos por qué comenzó el fuego”, declaró uno de los afectados.

Vecinos de la zona expresaron su preocupación por el riesgo que implica la presencia de fábricas de materiales altamente inflamables en áreas urbanizadas como Mapaizo y Virgen de Luján, que colindan directamente con esta industria.

Mientras tanto, bomberos voluntarios y unidades municipales permanecen en el lugar realizando tareas de enfriamiento y evaluando las causas que pudieron originar el incendio.

