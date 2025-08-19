El arresto de la influencer colombiana Leidy Tatiana Mafla-Martínez, conocida en redes sociales como Tatiana Martínez, desató una ola de indignación y debate en plataformas digitales.

La creadora de contenido, famosa por alertar a inmigrantes sobre redadas de ICE, fue detenida de manera violenta el pasado viernes 15 de agosto mientras realizaba una transmisión en vivo a través de TikTok.

Videos del incidente, grabados por testigos, muestran a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sujetándola con fuerza, sacándola bruscamente de su vehículo Tesla y sometiéndola en el suelo. A pesar de que en la grabación se le oye a Martínez asegurar que no opondría resistencia, los agentes procedieron con el uso de la fuerza.

La situación se agravó cuando la joven, en medio de la angustia, perdió el conocimiento y se desmayó. Paramédicos acudieron al lugar y la trasladaron a un centro de salud, donde recibió atención médica antes de quedar bajo custodia migratoria.

ICE justifica el arresto y critica a la administración Biden

Tras la viralización del video, la agencia de ICE utilizó su cuenta oficial en X (antes Twitter) para justificar la detención. En su comunicado, la agencia se refirió a Martínez como una "extranjera ilegal" con una condena previa por conducir bajo la influencia del alcohol (DUI). En un movimiento poco común, el comunicado también criticó a la administración del presidente Joe Biden, acusándola de haberla liberado tras su entrada ilegal en 2022.

El mensaje de la agencia, que incluía la frase "Bajo el presidente Trump y Kristi Noem: si infringes la ley, afrontarás las consecuencias", ha intensificado el debate sobre si el arresto tiene un componente político, más allá de la aplicación de la ley. La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, ratificó a medios como Newsweek que el arresto se debió a la condena por DUI y confirmó que Martínez recibió atención médica por problemas respiratorios.

El futuro incierto de la influencer

Hasta el momento, ICE no ha proporcionado detalles sobre la situación legal de Tatiana Martínez ni ha confirmado si será deportada. El incidente ha generado preocupación entre otros creadores de contenido que abordan temas de política migratoria, quienes temen correr la misma suerte.

Mira la programación en Red Uno Play