Damián Condori llega a su despacho y retoma funciones como gobernador de Chuquisaca

Tras casi dos meses de ausencia, el gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, recuperado de un accidente, ingresó a su despacho y reasumió sus funciones como autoridad departamental.

“No voy a defraudar a los más de 200 mil votos que me eligieron como Gobernador”, señaló Condori tras oficializar su retorno después de haber enviado una carta a Luis Ayllón, gobernador en suplencia.

Condori, agradeció a su familia y la población chuquisaqueña por el apoyo que le brindaron, y señaló que él debía cumplir con su mandato para el cual fue electo.

“Estoy recuperado totalmente, con un certificado médico que indica que puedo volver a asumir mis funciones y, por tanto, estoy haciendo eso”, manifestó la autoridad.

Recordemos que el pasado mes de junio, el gobernador Condori, sufrió una dura caída desde el segundo piso de una vivienda, entones su cuadro de salud se complicó y fue internado en la Unidad de Terapia Intensiva en el Hospital de Sucre, pero posteriormente lo trasladaron a un centro de atención médica en Cochabamba, donde concluyó su tratamiento.

Luis Ayllón asumió como gobernador suplente tras ser elegido por la Asamblea Legislativa Departamental, mientras se aguardaba la recuperación de Damián Condori.

A inicios de julio, Ayllón fue elegido por la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) como gobernador en suplencia, hasta que Condori se recupere.

