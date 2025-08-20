TEMAS DE HOY:
Red Uno en Cusco: Bolívar cierra prácticas para el partido de vuelta frente al Cienciano

La Academia está lista y va con todo para obtener la victoria en la vuelta de Perú.

Silvia Sanchez

19/08/2025 20:45

Foto Club Bolívar
Perú

Todo esta listo para que este miércoles, Bolívar enfrente al Cienciano en Perú, en el partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana, y todos los detalles te los contaremos por Red Uno.

Este martes, los jugadores de la Academia ya llegaron a los ambientes del Cusco Fútbol Club, donde cerraron prácticas y ya planifican el juego para este miércoles.

El director técnico de Bolívar, Flavio Robatto, dijo que están enfocados en buscar la victoria y llevarse los importantes puntos, aunque considera que no será un partido fácil.

“Es un partido muy difícil, pero tenemos fe”, señaló Robatto.

 

La Academia se volverá a medir con el equipo peruano, contra el que ya tienen ventaja, Carlos Lampe, dijo que todos los jugadores tienen la mente positiva y reconocen las fortalezas del conjunto peruano.

“Nosotros intentaremos hacer un partido similar al de La Paz”, manifestó el guardameta.

 

Bolívar y Cienciano, se enfrentarán este miércoles en el estadio inca Garcilaso de La Vega. El partido estará dirigido por Augusto Aragón Bautista, de Ecuador.

 

 

