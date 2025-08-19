(FOTOS) Largas filas del transporte pesado para cargar diésel se registran en La Paz

La tarde de este martes se reportaron largas filas de camiones y vehículos de transporte pesado en un surtidor ubicado en la calle cero de Obrajes, en la ciudad de La Paz, donde los conductores intentaban cargar diésel.

Según los transportistas, llevan al menos cinco horas en espera, sin tener la certeza de que lograrán abastecerse.

Este panorama no es el único que se observa en ese surtidor. Situaciones similares se registran en otras zonas de la ciudad, donde las estaciones de servicio presentan filas extensas que incluso obstruyen el tráfico vehicular.

