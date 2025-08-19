TEMAS DE HOY:
(FOTOS) Largas filas del transporte pesado para cargar diésel se registran en La Paz

Según los transportistas se encuentran al menos cinco horas en las filas esperando cargar diésel, sin tener la certeza en que lo lograran. El panorama se registra en varios surtidores.

Jhovana Cahuasa

19/08/2025 17:59

Foto: Red Uno
La Paz

La tarde de este martes se reportaron largas filas de camiones y vehículos de transporte pesado en un surtidor ubicado en la calle cero de Obrajes, en la ciudad de La Paz, donde los conductores intentaban cargar diésel.

Según los transportistas, llevan al menos cinco horas en espera, sin tener la certeza de que lograrán abastecerse.

Este panorama no es el único que se observa en ese surtidor. Situaciones similares se registran en otras zonas de la ciudad, donde las estaciones de servicio presentan filas extensas que incluso obstruyen el tráfico vehicular.

