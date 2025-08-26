Machado: “La libertad de Áñez, Camacho y Pumari es un acto de justicia”

La líder opositora venezolana María Corina Machado expresó este lunes su respaldo a la posible liberación de la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, así como del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho y el excívico potosino, Marco Pumari. Los tres permanecen detenidos por su presunta responsabilidad en la crisis política de 2019 en ese país.

Machado celebró el anuncio de revisión de sus casos y calificó la posible excarcelación como “un acto de justicia”.

"La libertad de mis queridos amigos Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari es un acto de justicia. Nunca debieron estar presos. Su esperada liberación nos emociona a todos", dijo Machado en la red social X. “La firmeza de sus convicciones, su resistencia y su amor por Bolivia nos reafirma en nuestra lucha”, expresó.

El viernes, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia instruyó verificar, en un término de 24 horas, el cumplimiento de los plazos de las detenciones preventivas en todos los procesos en curso contra Áñez, Camacho y Pumari.

La dirigente envió un mensaje de solidaridad a las familias y allegados de Áñez, Camacho y Pumari, asegurando que “reciben el respeto y cariño” de los venezolanos que luchan por la libertad en América Latina.

