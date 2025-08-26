TEMAS DE HOY:
PCC protestas en cárceles Doble asesinato en Santa Cruz

11ºC Santa Cruz de la Sierra

3ºC La Paz

9ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Machado: “La libertad de Áñez, Camacho y Pumari es un acto de justicia”

La líder venezolana resalta que la libertad de sus "amigos es un acto de justicia y reafirma la lucha opositora en Bolivia".

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

25/08/2025 23:56

Mundo

Escuchar esta nota

La líder opositora venezolana María Corina Machado expresó este lunes su respaldo a la posible liberación de la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, así como del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho y el excívico potosino, Marco Pumari. Los tres permanecen detenidos por su presunta responsabilidad en la crisis política de 2019 en ese país.

Machado celebró el anuncio de revisión de sus casos y calificó la posible excarcelación como “un acto de justicia”. 

"La libertad de mis queridos amigos Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari es un acto de justicia. Nunca debieron estar presos. Su esperada liberación nos emociona a todos", dijo Machado en la red social X. “La firmeza de sus convicciones, su resistencia y su amor por Bolivia nos reafirma en nuestra lucha”, expresó.

El viernes, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia instruyó verificar, en un término de 24 horas, el cumplimiento de los plazos de las detenciones preventivas en todos los procesos en curso contra Áñez, Camacho y Pumari.

La dirigente envió un mensaje de solidaridad a las familias y allegados de Áñez, Camacho y Pumari, asegurando que “reciben el respeto y cariño” de los venezolanos que luchan por la libertad en América Latina.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:40

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:40

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD