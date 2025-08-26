Venezuela anuncia operación antidrogas con 15.000 efectivos en frontera con Colombia ante tensión con EE.UU.

Venezuela anunció el despliegue de 15.000 efectivos de seguridad en la frontera con Colombia para operaciones contra el narcotráfico, en medio de crecientes tensiones con Estados Unidos, que acusa al presidente Nicolás Maduro de liderar una red de tráfico de drogas.

La movilización se da mientras tres destructores lanzamisiles estadounidenses se preparan para posicionarse en aguas internacionales del Caribe, cerca de Venezuela, en lo que Washington describe como operaciones contra el narcotráfico internacional.

Maduro denuncia “amenaza”

En su programa semanal, Maduro aseguró que las fuerzas venezolanas están listas para responder:

“Van a ir 15.000 hombres y mujeres bien armados, bien entrenados y bien preparados para reforzar toda la zona binacional. Venezuela es territorio limpio y libre del narcotráfico”.

El mandatario también destacó que el país no produce cocaína ni cultiva hoja de coca, y dijo mantener comunicación con las autoridades de Colombia.

Acusaciones de EE.UU.

Washington acusa a Maduro y a figuras cercanas de encabezar el supuesto Cartel de los Soles, y ofrece recompensas de 50 y 25 millones de dólares por información que permita capturar al presidente y a su ministro del Interior, Diosdado Cabello.

Cabello rechazó las acusaciones y criticó que Estados Unidos despliegue su flota en el Caribe en lugar de reforzar el Pacífico, por donde, según Naciones Unidas, sale la mayor parte de la droga desde Colombia.

Reacciones internas

La vicepresidenta Delcy Rodríguez calificó la llegada de buques estadounidenses como una “agresión psicológica”, y señaló que los únicos barcos que realmente salen de Venezuela son los cargados con petróleo de Chevron hacia Estados Unidos, tras la reanudación de operaciones en el país caribeño.

