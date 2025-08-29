Claudia deja cuatro hijos huérfanos y su familia pide ayuda para traer su cuerpo a Santa Cruz

La familia de Claudia, una joven madre cruceña de 30 años que fue víctima de feminicidio en una mina del departamento de Potosí, pide apoyo económico y logístico para poder trasladar su cuerpo a Santa Cruz y darle una cristiana sepultura.

El crimen ocurrió el pasado martes en una comunidad minera, donde Claudia trabajaba como cocinera junto a su pareja, quien ahora es el principal acusado del asesinato. Según relataron los familiares, la víctima fue atacada con extrema violencia: recibió 37 puñaladas, fue degollada y su rostro fue desfigurado.

“Llevamos casi cinco días sin poder traerla. No contamos con los medios para cubrir los costos del traslado. Rogamos a las autoridades, aerolíneas y a la población que nos ayuden con un vuelo solidario o cualquier tipo de colaboración”, expresó entre lágrimas la tía de la joven, quien se encuentra organizando la repatriación del cuerpo desde Potosí.

Claudia deja en la orfandad a cuatro hijos, uno de ellos de 15 años, quien vivía con ella en el campamento minero y está profundamente afectado tras presenciar las secuelas del crimen. Los otros tres menores están en Santa Cruz al cuidado de otros familiares.

La familia ha habilitado el número 75608813 para quienes deseen colaborar económicamente. “Cualquier granito de arena es bienvenido. Solo queremos tenerla de vuelta para despedirnos y hacer nuestro duelo en paz”, imploran sus allegados.

El presunto autor del feminicidio fue capturado en Santa Cruz tras huir del lugar de los hechos. Será sometido a audiencia en las próximas horas.

