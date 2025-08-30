Camacho: “No me arrepiento de haber pasado un solo día en esa cárcel, lo llevo con orgullo”

Tras arribar a Santa Cruz y recibir el Bastón de Mando, el gobernador Luis Fernando Camacho se subió a un vehículo para liderar la caravana que lo escoltaría hasta la Plaza 24 de Septiembre, donde una multitud aguardaba su llegada.

Durante el recorrido, Camacho realizó una parada para saludar y abrazar a decenas de personas que, entre lágrimas y banderas verde, blanco y verde, le dieron la bienvenida.

Palabras de Camacho

En declaraciones a Red Uno, el gobernador expresó: “No me arrepiento de haber pasado un solo día en esa cárcel, lo llevo con orgullo. Le cumplí a mi gente, a mi pueblo y a mi país. No me vendí nunca al MAS y le doy gracias a Dios, a mi familia y a este pueblo hermoso”.

También agradeció a cada ciudadano que lo esperaba con banderas en mano, destacando la masiva manifestación de apoyo.

Retomar la Gobernación

Camacho adelantó que la caravana concluiría en la Casa de Gobierno, donde reasumirá formalmente sus funciones como primera autoridad departamental.

“Vamos a tomar la Gobernación de nuevo como corresponde; lo mejor es que se acabó el silencio cómplice de la Gobernación”, señaló, al anunciar que impulsará una reestructuración institucional.

