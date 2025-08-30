(VIDEO): Así fue el momento en que Camacho se arrodilló y besó el suelo cruceño

Este viernes, el gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho arribó al aeropuerto de Viru Viru, pasadas las 18:00 horas, en un vuelo chárter acompañado de una delegación de 11 personas.

El gobernador llegó a su región, tras permanecer con detención preventiva en el penal de Chonchocoro, en La Paz, donde permaneció durante dos años y ocho meses.

Previo a su partida a Santa Cruz, desde el aeropuerto de El Alto, Camacho agradeció a la población paceña y a quienes le brindaron su apoyo, y dijo que llegaría de manera directa a retomar sus funciones como Gobernador.

En el momento que bajó del avión y se aproximó a suelo cruceño el Gobernador se arrodilló y besó suelo cruceño en medio de emoción.

Varias personas se dieron cita al aeropuerto a recibir al gobernador, otro grupo de personas se encuentra concentrada en la plaza 24 de Septiembre, donde se espera que el Gobernador emita un discurso.

Camacho afirmó que lo que busca es compartir con su familia y saludar a todas las personas que salieron a las calles a darle la bienvenida.

