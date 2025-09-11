TEMAS DE HOY:
patrullaje Robo de baterías Caso Decretazo

35ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

¡Atención! ¿Sabías que puedes enviar tu nombre a la Luna en una misión de la NASA?

La agencia espacial lanzó una iniciativa gratuita para que las personas puedan registrarse.

Silvia Sanchez

11/09/2025 12:55

Imagen referencial. Captura RR.SS.
Mundo

Escuchar esta nota

Tu nombre podrá llegar a la luna gracias a una iniciativa gratuita y oficial para que cualquier persona pueda registrarse y sumarse a la misión Artemis II, el próximo vuelo tripulado que partirá hacia la Luna en 2026.

Todos los datos registrados, llegaran al satélite de la tierra en una memoria USB que volará dentro de la nave Orion, junto a la tripulación que dará una vuelta a la Luna y regresará a la Tierra.

Las personas que logren registrarse y enviar su nombre, también recibirán una tarjeta de embarque digital personalizada, un recuerdo único que se podrá compartir con el entorno cercano.

El proyecto Artemis II será el primer vuelo tripulado de la campaña lunar de la NASA. Cuatro astronautas pondrán a prueba la nave Orion y el cohete Space Launch System (SLS) en el espacio profundo.

Ellos son: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch (todos de la NASA) y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense.

¿Cómo enviar tu nombre?

Ingresas al sitio oficial de la NASA https://www3.nasa.gov/envia-tu-nombre-con-artemis/

Llenas los datos solicitados de tu nombre, apellido(s) y un código PIN de 4 a 7 dígitos.

Te solicitarán guardar el PIN, ya que será necesario para volver a ingresar y recuperar tu tarjeta de embarque.

Podrás descargar la tarjeta y compartirla.

Con esta propuesta, la NASA busca acercar al público a sus misiones y contagiar entusiasmo por la ciencia, la tecnología y la aventura de volver a explorar el espacio profundo.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD