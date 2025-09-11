¡Atención! ¿Sabías que puedes enviar tu nombre a la Luna en una misión de la NASA?

Tu nombre podrá llegar a la luna gracias a una iniciativa gratuita y oficial para que cualquier persona pueda registrarse y sumarse a la misión Artemis II, el próximo vuelo tripulado que partirá hacia la Luna en 2026.

Todos los datos registrados, llegaran al satélite de la tierra en una memoria USB que volará dentro de la nave Orion, junto a la tripulación que dará una vuelta a la Luna y regresará a la Tierra.

Las personas que logren registrarse y enviar su nombre, también recibirán una tarjeta de embarque digital personalizada, un recuerdo único que se podrá compartir con el entorno cercano.

El proyecto Artemis II será el primer vuelo tripulado de la campaña lunar de la NASA. Cuatro astronautas pondrán a prueba la nave Orion y el cohete Space Launch System (SLS) en el espacio profundo.

Ellos son: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch (todos de la NASA) y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense.

¿Cómo enviar tu nombre?

Ingresas al sitio oficial de la NASA https://www3.nasa.gov/envia-tu-nombre-con-artemis/

Llenas los datos solicitados de tu nombre, apellido(s) y un código PIN de 4 a 7 dígitos.

Te solicitarán guardar el PIN, ya que será necesario para volver a ingresar y recuperar tu tarjeta de embarque.

Podrás descargar la tarjeta y compartirla.

Con esta propuesta, la NASA busca acercar al público a sus misiones y contagiar entusiasmo por la ciencia, la tecnología y la aventura de volver a explorar el espacio profundo.

