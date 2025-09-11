El caso de los cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho brutalmente asesinados en 2022 ha vuelto a conmocionar a la opinión pública, tras la reciente revelación de una serie de selfies inquietantes tomadas por el asesino convicto, Bryan Kohberger. Las imágenes, obtenidas del teléfono del criminal, lo muestran con el torso desnudo y con una sonrisa macabra. En una de ellas, se puede ver una herida en su mano, que podría ser el resultado de la violenta defensa de alguna de sus víctimas.

El 13 de noviembre de 2022, Bryan Kohberger, un estudiante de criminología de la Universidad Estatal de Washington, irrumpió en una casa de Moscú, Idaho, y apuñaló a muerte a los estudiantes Kaylee Goncalves, Madison Mogen, Xana Kernoodle y Ethan Chapin. Los forenses indicaron que las víctimas murieron tras recibir múltiples puñaladas. Después de cometer los crímenes, el asesino fue capturado en la casa de sus padres en Pensilvania el 30 de diciembre de 2022, pero no fue hasta julio de este año que se declaró culpable. Kohberger, de 30 años, fue condenado a cuatro cadenas perpetuas consecutivas, más 10 años por robo, informa People.com.

Las inquietantes fotos de Bryan Kohberger. (Fotos: News Nation)

Un prontuario de acoso y comportamientos extraños

La divulgación de las fotografías, publicadas por el portal estadounidense NewsNation, ha generado una ola de indignación en las redes sociales. En ellas, se observa a un demacrado Kohberger en diferentes poses, con el torso desnudo y en una de ellas haciendo un saludo militar. Sin embargo, la foto más perturbadora es un primer plano de su rostro con una "sonrisa diabólica" y una mirada extraña.

Pero lo más revelador de las imágenes es la lesión en el nudillo de su mano, una herida que los investigadores creen que pudo haberse producido cuando una de las víctimas trató de defenderse del ataque. Esta sospecha se refuerza con las declaraciones de varios compañeros de estudios de Kohberger, quienes informaron a la policía que notaron sus lesiones en las clases que tuvieron lugar después de los asesinatos, reporta Fox News.

El historial de Kohberger no se limita a este terrible crimen. Varios testimonios de compañeros de la escuela y la universidad revelaron que el asesino tenía un largo historial de comportamientos extraños y acoso, por los que incluso las autoridades habían recibido 13 denuncias formales. Dos mujeres lo denunciaron a la policía meses antes de los asesinatos, indicando que el acusado hacía visitas "diarias" a sus lugares de trabajo y a veces aparecía "inesperadamente" en sus casas, según publica TN.

A pesar de las múltiples denuncias y los inquietantes antecedentes, la brutalidad de los asesinatos sigue siendo un misterio. Mientras las autoridades continúan investigando el caso, la difusión de estas selfies ha vuelto a poner de manifiesto la perturbadora mentalidad de un asesino que, al parecer, admiraba su propio cuerpo y se regodeaba en la oscuridad de sus actos.

