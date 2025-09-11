Aprehenden en San Rafael a la esposa del líder del PCC

Las fuerzas de seguridad lograron la aprehensión de Ana F. L., esposa del presunto líder del Primer Comando de la Capital (PCC), Sergio Luis de Freitas Filho.

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, confirmó la captura de la mujer en el municipio de San Rafael, al este del departamento de Santa Cruz.

Según el informe preliminar, la ciudadana fue trasladada bajo estrictas medidas de seguridad hacia la capital cruceña, donde enfrentará un proceso de investigación.

