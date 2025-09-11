TEMAS DE HOY:
Policial

Aprehenden en San Rafael a la esposa del líder del PCC

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, confirmó la captura de la mujer en el municipio de San Rafael, al este del departamento de Santa Cruz.

Red Uno de Bolivia

11/09/2025 14:12

Aprehenden en San Rafael a la esposa del líder del PCC. FOTO: Captura de pantalla.
Santa Cruz, Bolivia

Las fuerzas de seguridad lograron la aprehensión de Ana F. L., esposa del presunto líder del Primer Comando de la Capital (PCC), Sergio Luis de Freitas Filho.

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, confirmó la captura de la mujer en el municipio de San Rafael, al este del departamento de Santa Cruz.

Según el informe preliminar, la ciudadana fue trasladada bajo estrictas medidas de seguridad hacia la capital cruceña, donde enfrentará un proceso de investigación.

Noticia en desarollo... 

